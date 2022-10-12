Ürdün, Almanya'ya enerji alanında iş birliği çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ürdün, Almanya'ya enerji alanında iş birliği çağrısı yaptı

12.10.2022 20:00
Ürdün, Almanya'ya enerji alanında iş birliği çağrısı yaptı

Ürdün Enerji Bakanı Salih el-Harabişe, Almanya'ya enerji güvenliğinin sağlanması adına Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında elektrik ara bağlantı projesini uygulamak için ülkesi ile iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Ürdün Enerji Bakanı Salih el-Harabişe, Almanya'ya enerji güvenliğinin sağlanması adına Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında elektrik ara bağlantı projesini uygulamak için ülkesi ile iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, Harabişe, Berlin'de Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin enerji alanındaki ilişkileri masaya yatırıldı.

Harabişe, elektrik ara bağlantı projesinin uygulanması için Almanya'ya inisiyatif alma ve Ürdün ile iş birliği yapma çağrısında bulunarak, bu konudaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Enerji sektöründe yenilenebilir enerji ve hidrojen alanındaki projelerin değerlendirildiği görüşmede, Ürdün'de Enerji Akademisi kurulması kararlaştırıldı.

Ürdün'ün enerji alanında eğitim için bölgesel bir merkez olması yönündeki çabalarına işaret eden Harabişe, ülkelerin enerji sürdürülebilirliğini sağlamak adına ortak bir seçenek bulmak için net adımlarla uyumlu çabalara ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Alman Bakan Habeck de Ürdün'ün uluslararası ilişkilerdeki açık rolüne dikkati çekerek özellikle elektrik ara bağlantısı konusunda ortak eylemi güçlendirmek gereğini ifade etti.

Enerji güvenliğinin sağlanması için Ürdün'le iş birliği içinde çalışacaklarını söyleyen Habeck, Almanya'nın ortak projelere desteğini teyit ederek gelecek dönemde de Enerji Akademisi'ne her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Orta Doğu, Almanya, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün, Almanya'ya enerji alanında iş birliği çağrısı yaptı - Son Dakika

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