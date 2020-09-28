Ürdün, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile Azerbaycan'a ateşkes ve sağduyu çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden şiddetli çatışmalardan dolayı endişe duyulduğunu belirtti.

Taraflara ateşkes ve sağduyu çağrısında bulunan Fayiz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına ve konuyla alakalı diğer uluslararası kararlara göre çatışmanın müzakereler aracılığıyla barışçıl yollarla çözülmesini istedi.