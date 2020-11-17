Ürdün, BAE ve Bahreyn Abu Dabi'de üçlü zirve düzenleyecek - Son Dakika

Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in yarın Abu Dabi'de üçlü Arap zirvesi gerçekleştireceği duyuruldu.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın Bahreynli mevkidaşı Hamad bin İsa ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geleceği üçlü zirveye katılmak için Abu Dabi'ye gideceği belirtildi.

Açıklamada, Kral Abdullah'ın Al Nahyan'ın daveti üzerine zirveye katılacağı ifade edilirken, zirvenin nedeni veya konusuna ilişkin ise bilgi verilmedi.