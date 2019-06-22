Son Dakika Haberleri: Ürdün, Bahreyn Çalıştayı'na düşük temsille katılacak
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Ürdün, Bahreyn Çalıştayı'na düşük temsille katılacak

24 dakika önce

Ürdün, ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek hafta düzenlenmesi planlanan "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılacağını bildirdi.

Ürdün, Bahreyn Çalıştayı'na düşük temsille katılacak, System.String[]
Ürdün, ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek hafta düzenlenmesi planlanan "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılacağını bildirdi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn Çalıştayı'na Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri düzeyinde, sembolik ve düşük temsille katılım sağlanacağı belirtildi.
Katılımın önerileri dinlemek ve ülkenin sabit ilkeleri doğrultusunda bunlara karşılık vermek için gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, Ürdün'ün Filistin davasına verdiği öncelik ve iki devletli çözüme bağlılığı vurgulandı.
Bahreyn Çalıştayı'nın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:53 Kaynak: AA
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