Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Kovid-19 şüphesiyle karantinada - Son Dakika

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, oğullarından birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine kendisini karantinaya aldı.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Hasavne'nin yakın temas halinde olduğu bir oğlu Kovid-19'a yakalandı.

Başbakan Hasavne, sağlık protokolü prosedürleri kapsamında kendini ev karantinasına aldı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Kovid-19 Birim Sorumlusu Adil el-Belbisi de 5 gün sonra test yapılacak Hasavne'nin sonucun negatif çıkması halinde görevine döneceğini belirtti.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 12 bin 191'e, vaka sayısı 1 milyon 33 bin 469'a, iyileşenlerin sayısı da 956 bin 210'a ulaştı.