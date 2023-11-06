 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ürdün Başbakanı Hasavne: "Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim veya koşul kırmızı çizgidir. - Son Dakika

Ürdün Başbakanı Hasavne: "Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim veya koşul kırmızı çizgidir.

Son Güncelleme: 06.11.2023 15:31

Ürdün Başbakanı Hasavne: "Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim veya koşul kırmızı çizgidir.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ederken bölgedeki binlerce Filistinli de hayatını kaybetti. Katil İsrail'e yönelik tepkilerin ardı arkası kesilmezken bir tehdit de Ürdün'den geldi. Ürdün Başbakanı Hasavne "Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim veya koşul kırmızı çizgidir. Ürdün bunu bir savaş ilanı olarak değerlendirecektir" diye konuştu.

ÜRDÜN'DEN İSRAİL'E SAVAŞ RESTİ

Katliamcı İsrail'in Gazzelilere yönelik korkunç hamlelerine Ürdün'den tepki geldi. Haftalardır Gazze Şeridi'ne saldırılar işle soykırıma girişen İsrail'in Gazzelileri sürgün etme çalışmalarına Ürdün'den "Savaş sebebi sayarız" çıkışı geldi.

"FİLİSTİNLİLERİ TEHCİR ETMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Hasavne "Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim veya koşul kırmızı çizgidir. Ürdün bunu bir savaş ilanı olarak değerlendirecektir" dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 10 bin 22 Filistinli hayatını kaybederken, en az 24 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 155 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 61 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

Ürdün, Göçmenler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Başbakanı Hasavne: 'Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim veya koşul kırmızı çizgidir. - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de can kaybı 10 bini geçti
15:44 Türkiye'nin İsrail'e ihracatı savaşın başladığı ayda yüzde 28,8 düştü
15:26 Tuzlaspor, Türk futbolunu çalkalayan kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiasının sahibi gazeteci Murat Ağırel'i engelledi
15:13 Türkiye ile ABD, Gazze'de yardım koridoru ve 2 devletli çözümde mutabık kaldı
14:51 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sibel Turnagöl, oto sanayide restoran açtı: Hem aşçılık hem garsonluk yapıyorum
14:50 CHP'nin A Takımı belli oldu! Sezgin Tanrıkulu ve Oğuz Kaan Salıcı kota nedeniyle listeye giremedi
14:49 Halil Umut Meler, Arda Güler ve Serdar Saatçı'nın maçına atandı
14:33 Son Dakika: YKS 8-9 Haziran 2024'te yapılacak
14:26 Ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını talep etti
14:20 Hakan Fidan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kalıcı barışı görüştük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2023 16:11:45. #1.12#
SON DAKİKA: Ürdün Başbakanı Hasavne: "Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim veya koşul kırmızı çizgidir. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement