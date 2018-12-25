Son Dakika Haberleri: Ürdün Başbakanı Ömer Er-Rezzaz Ankara'da

Ürdün Başbakanı Ömer Er-Rezzaz Ankara'da

42 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz ile görüştü.

Ürdün Başbakanı Ömer Er-Rezzaz Ankara'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz ile görüştü.

Oktay, Türkiye'ye ziyarette bulunan Rezzaz'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ve Ürdün ile ikili siyasi ve ekonomik ilişkilere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ve Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie de yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:01 Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Ürdün, Politika
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