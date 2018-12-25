Ürdün Başbakanı Ömer Er-Rezzaz Ankara'da
7 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz onuruna akşam yemeği düzenledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz onuruna akşam yemeği düzenledi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek basına kapalı gerçekleştirildi.
Yemeğe, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Adalet Bakanı Bassam Talhouni, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Ürdün Ticaret Bakanı Tarık Hammouri, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ve Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:02 Kaynak: AA
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