Ürdün Başbakanı Rezzaz: Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimize karşı hiç nefret suçu işlenmedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ürdün Başbakanı Rezzaz: Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimize karşı hiç nefret suçu işlenmedi - Son Dakika Dünya

Ürdün Başbakanı Rezzaz: Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimize karşı hiç nefret suçu işlenmedi

6 saat önce

Ürdün Başbakanı Ömer Rezzaz, ülkesinde ağırladıkları Suriyeli mültecilere karşı tek bir nefret suçu işlenmediğini söyledi. Rezzaz, Dünya Ekonomik Forumu toplantıları için geldiği Davos'ta euronews'ün sorularını cevapladı.

Ürdün Başbakanı Rezzaz: Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimize karşı hiç nefret suçu işlenmedi, System.String[]

Ürdün Başbakanı Ömer Rezzaz, ülkesinde ağırladıkları Suriyeli mültecilere karşı tek bir nefret suçu işlenmediğini söyledi.


Rezzaz, Dünya Ekonomik Forumu toplantıları için geldiği Davos'ta euronews'in sorularını cevapladı.

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Euronews, Ürdün, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:19 
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