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Ürdün Başbakanı Rezzaz: Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimize karşı hiç nefret suçu işlenmedi
6 saat önce
Ürdün Başbakanı Ömer Rezzaz, ülkesinde ağırladıkları Suriyeli mültecilere karşı tek bir nefret suçu işlenmediğini söyledi. Rezzaz, Dünya Ekonomik Forumu toplantıları için geldiği Davos'ta euronews'ün sorularını cevapladı.
Ürdün Başbakanı Ömer Rezzaz, ülkesinde ağırladıkları Suriyeli mültecilere karşı tek bir nefret suçu işlenmediğini söyledi.
Rezzaz, Dünya Ekonomik Forumu toplantıları için geldiği Davos'ta euronews'in sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:19
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