Son Dakika Haberleri: Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer Er-Rezzaz, Irak'ta

Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer Er-Rezzaz, Irak'ta

56 dakika önce

Resmi temaslarda bulunmak üzere önceki akşam Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere önceki akşam Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Ürdün Başbakanı Rezzaz, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:13 Kaynak: AA

Irak, Ürdün, Güncel
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