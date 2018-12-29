Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer Er-Rezzaz, Irak'ta
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Resmi temaslarda bulunmak üzere önceki akşam Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:13 Kaynak: AA
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