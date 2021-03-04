Ürdün, Batı Sahra'da konsolosluk açtı - Son Dakika

Ürdün, Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığın yaşandığı Batı Sahra'da konsolosluk açtı.

Fas basınında yer alan haberlere göre, Batı Sahra'nın El-Uyun kentinde gerçekleştirilen konsolosluk açılışına Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi katıldı.

Ürdün'ün ardından 11'i El-Uyun'da, 8'i Ed-Dahla'da olmak üzere Batı Sahra'da konsolosluk açan ülke sayısı 19'a yükseldi.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.