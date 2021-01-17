Ürdün, Batı Şeria'da illegal konut inşaatını onaylayan İsrail'e baskı uygulanmasını istedi - Son Dakika

Ürdün, Batı Şeria'da illegal konut inşaatını onaylayan İsrail'e baskı uygulanmasını istedi

17.01.2021 22:03
Ürdün, Batı Şeria'da illegal konut inşaatını onaylayan İsrail'e baskı uygulanmasını istedi, System.String[]

Ürdün yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı konut inşa eden İsrail'e uluslararası baskı uygulanması çağrısı yaptı.

Ürdün yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı konut inşa eden İsrail'e uluslararası baskı uygulanması çağrısı yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dayfullah el-Fayiz yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşaatına onay verilmesi ve 2 küçük yerleşim biriminin (üssün) yasallaştırılmasını kınadı.

Söz konusu onayın, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2334 sayılı kararı başta olmak üzere uluslararası kararları açık bir şekilde ihlal ettiği belirtilen açıklamada, bu ihlalin durdurulması için İsrail'e uluslararası baskı uygulanmasını istedi.

İsrail'in, yasa dışı konut inşa ederek, yerleşim birimlerini genişleterek, Filistinlilerin topraklarına el koyarak ya da Filistinlileri tehcir ederek uyguladığı "yerleşim" politikasının hukuksuz ve kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, tek taraflı alınan bu kararların, barış çabaları ve iki devletli çözümü baltaladığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından 11 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Yahuda ve Samara (Talmudik Batı Şeria) bölgelerinde 800'den fazla yeni konut inşa edileceğini" duyurmuştu.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'un (Barış Şimdi) verilerine göre, Batı Şeria'da 124 küçük, 132 büyük Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bir çeşit üs görevi gören ve sonrasında başka yapıların eklenmesiyle büyüyen bu küçük yerleşim birimleri genellikle birkaç karavan ya da tuğla ve tenekeden yapılmış evlerden oluşuyor.

Batı Şeria, İsrail, Ürdün, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün, Batı Şeria'da illegal konut inşaatını onaylayan İsrail'e baskı uygulanmasını istedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak ABD'deki kanlı baskından 3 gün önce "Kongre hedef olabilir" uyarısı yapılmış Trump'ı silip atacak! ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın ilk talimatları belli oldu Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki çeken sözler: 'Rüşvetimi ver susayım' mantığı gibi Erdoğan 'geçmiş olsun' dedi mi? Ahmet Davutoğlu ve Selçuk Özdağ'dan birbiriyle çelişen iki farklı açıklama Vodafone Park'taki dev derbide gülen Beşiktaş! Liderliğini devam ettirdi Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Derbiyi kazanan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı duygulandıran anlar: Hepsine teşekkür ediyorum Derbiyi kazanan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı duygulandıran anlar: Hepsine teşekkür ediyorum         
22:12
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı         
21:33
Derbide Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar, sosyal medyada büyük tepki çekti Derbide Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar, sosyal medyada büyük tepki çekti         
21:23
Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor         
20:56
Tartıştığı karısını çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaraladı Tartıştığı karısını çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaraladı         
20:31
Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi         
19:50
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi         
17:02
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı         
10:59
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı         
18:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 22:24:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürdün, Batı Şeria'da illegal konut inşaatını onaylayan İsrail'e baskı uygulanmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei