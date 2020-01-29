Ürdün, Batı Şeria ve Gazze'de Trump'ın sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika

Ürdün, Batı Şeria ve Gazze'de ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etmek için binlerce kişi meydanlara akın etti.

Ürdün'ün başkenti Amman ile Gazze ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere katılanlar, Filistin bayrakları taşıyarak, sözde barış planı aleyhinde sloganlar attı.

Gazze'de Trump'ın posteri yakıldı

Gazze'deki öfkeli göstericiler İsrail bayrağı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın posterini yaktı. Göstericiler caddelerde lastikleri ateşe vererek, ABD'nin sözde barış planına tepki gösterdi.

Batı Şeria'da arbede

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus, Kalkilya, Ramallah ve El-Halil kentlerinde İsrail askerleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri ABD Başkanı Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması"nı açıklamasına tepki göstermek için düzenlenen gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermilerle müdahale etti.

Çıkan olaylarda bazı Filistinliler yaralandı veya gazdan etkilendi.

Amman'daki ABD Büyükelçiliği yakınında gösteri

Ürdün'ün başkenti Amman'da sözde barış planını protesto eden yüzlerce kişi ABD'nin Amman Büyükelçiliği önünde toplandı. Göstericilere bazı parlamenterler de destek verdi.

"Ürdün, özgür insanların ülkesi, hiçbir utancı kabul etmeyeceğiz" ve "Terörün sembolü ABD" sloganları atan göstericiler, üzerinde "ABD terörün başıdır. Bu anlaşma geçmeyecek" yazılı dövizler taşıdı.

Lübnan'da gösteri çağrısı

Lübnan'daki Fetih Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın ülkedeki tüm Filistin kamplarında ABD'nin sözde barış planına karşı yürüyüşler düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

"Sözde barış planıyla mücadelede Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanında yer alıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, ABD ve İsrail'in tehditlerinin kendilerini korkutmayacağı vurgulandı.

Twitterda, "FreePalestine" etiketi ilk sırada

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından Twitter'da, #FreePalestine etiketi dünya gündemine oturdu.

#FreePalestine etiketi, Twitter'ın dünyada en çok konuşulan konuların yer aldığı Trend Topic listesinde ilk sıraya yerleşti.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.