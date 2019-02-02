Ürdün Bin 300 Parça Tarihi Eseri Irak'a İade Etti

Irak'tan Ürdün'e kaçırılan bin 300 parça tarihi eser, iki ülke arasındaki El-Kerame-Tureybil Sınır Kapısı'nda yapılan törenle ülkesine iade edildi.

Irak'tan Ürdün'e kaçırılan bin 300 parça tarihi eser, iki ülke arasındaki El-Kerame-Tureybil Sınır Kapısı'nda yapılan törenle ülkesine iade edildi.



Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, El-Kerame-Tureybil Sınır Kapısı'nda düzenlenen teslim töreninde, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, daha önce Ürdün'e kaçırılan bin 300 parça tarihi eseri, Ürdünlü mevkidaşı Ömer er-Rezzaz'dan teslim aldı.



Tarihi eserleri teslim etmesinden dolayı Rezzaz'a teşekkürlerini sunan Abdulmehdi, "Bu nadir eserler, Irak'a ait olsalar da insanlık mirasıdır ve onların iadesi, Irak ile Ürdün'ün karınadır." dedi.



Irak, ABD'nin ülkeyi 2003'te işgalinden beri bir çok defa tarihi eser yağmalamalarına maruz kaldı.



Musul'u işgal eden terör örgütü DEAŞ ise başta Musul Müzesi'ndekiler olmak üzere bölgedeki binlerce yıllık tarihi eserlere yönelik yıkım gerçekleştirmişti.

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