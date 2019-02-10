Son Dakika Haberleri: Ürdün Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Genelkurmay Başkanı Freihat'ı Ziyaret Etti

Ürdün Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Genelkurmay Başkanı Freihat'ı Ziyaret Etti

1 saat önce

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mahmud Freihat'ı ziyaret ederek, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2019) davetiyesini teslim etti.

Ürdün Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Genelkurmay Başkanı Freihat'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mahmud Freihat'ı ziyaret ederek, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2019) davetiyesini teslim etti.

Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ve heyeti, Ürdün Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mahmud Freihat'ı ziyaret etti. Büyükelçi Karagöz ile Orgeneral Freihat, dost iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüştü. Görüşmenin sonunda Büyükelçi Karagöz, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in Korgeneral Freihat'a gönderdiği 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2019) davetiyesini teslim etti.

IDEF 2019, 30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. - AMMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:43 Kaynak: İHA

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