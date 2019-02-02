Son Dakika Haberleri: Ürdün Çalınan Bin 330 Tarihi Eseri Irak'a İade Etti

Ürdün Çalınan Bin 330 Tarihi Eseri Irak'a İade Etti

1 saat önce

- Ürdün çalınan bin 330 tarihi eseri Irak'a iade ettiAMMAN - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Ürdünlü yetkililerin ele geçirdiği Irak'tan kaçırılan nadir tarihi eserleri bugün teslim aldı.

- Ürdün çalınan bin 330 tarihi eseri Irak'a iade etti

AMMAN - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Ürdünlü yetkililerin ele geçirdiği Irak'tan kaçırılan nadir tarihi eserleri bugün teslim aldı.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Ürdün Haşimi Krallığı Başbakanı Ömer Al-Razzaz'ın çalıntı eserleri ele geçirip Irak'a teslim etmesi vesilesiyle teşekkür etti. Abdulmehdi, bu nadir eserlerin Irak'a ait olmasından yanı sıra bütün insanlığın ortak malı olduğunu, onların Irak'a iadesinin hem Irak'ın hem de Ürdün'ün menfaatine olduğunu söyledi. Taraflar yaptıkları ortak toplantıda teslim alınan eserlerin belgesini ortak sınır bölgesinde imzaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:09 Kaynak: İHA

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