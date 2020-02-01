Ürdün, Çin'de koronavirüs salgınının görüldüğü bölgedeki 71 öğrenciyi tahliye etti - Son Dakika

Ürdün, Çin'de koronavirüs salgınının görüldüğü bölgede bulunan 71 öğrencinin tahliye edildiğini açıkladı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberinde, Royal Jordan Havayollarına ait bir uçağın, salgının ortaya çıktığı Vuhan'a giderek, çoğunluğu Ürdünlü olmak üzere Filistin, Lübnan, Tunus, Bahreyn ve Ummanlı 71 öğrenciyi Amman'a getirdiği ifade edildi.

Ürdün Havayolları, Vuhan'dan gelen uçakların sterilize edildiğini duyurdu.

Ürdün yönetimi ise ülkede koronavirüs vakasına rastlanmadığını kaydetti.

Koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 259'a, virüs bulaşan kişi sayısı 11 bin 791'e yükseldi.

Virüs bulaşan kişilerin sayısı 1527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken, Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.