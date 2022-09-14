Ürdün'de düzenlenen "Tetikte Aslan 2022" tatbikatı sona erdi - Son Dakika
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Ürdün'de düzenlenen "Tetikte Aslan 2022" tatbikatı sona erdi

14.09.2022 13:06
Ürdün'de düzenlenen "Tetikte Aslan 2022" tatbikatı sona erdi

Ürdün'de 27 ülkenin katılımıyla düzenlenen "Tetikte Aslan 2022" askeri tatbikatı tamamlandı.

Ürdün'de 27 ülkenin katılımıyla düzenlenen "Tetikte Aslan 2022" askeri tatbikatı tamamlandı.

Bu sene 10'uncusu düzenlenen askeri tatbikat, Zerka kentinde Ürdün ordusuna ait bir alanda "sınır güvenliği ve terör tehditleriyle yüzleşmenin" canlandırıldığı bir tatbikatla sona erdi. Her türlü otomatik silah, tank, savaş uçağı ve askeri helikopterlerin kullanıldığı kapanış tatbikatı yaklaşık bir saat sürdü.

Kapanış tatbikatında Ürdün ordu komutanı Tümgeneral Yusuf el-Haniti ile katılımcı ülkelerden üst düzey askeri yetkililer de hazır bulundu.

"Tetikte Aslan 2022" askeri tatbikatı, 8'i Arap 27 ülkenin katılımıyla 4 Eylül'de başlamıştı. Bu yılki tatbikatta, 4 bin 300 askeri ve sivil personel yer aldı.

Ürdün'de 2011'den bu yana her yıl düzenlenen "Tetikte Aslan" (Eager Lion) tatbikatı, karada ve havada ordunun farklı birimlerinin yanı sıra ülkedeki diğer güvenlik kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Ürdün ve ABD'nin ortaklaşa düzenlediği tatbikata farklı ülkelerden de katılım sağlanıyor.

Tatbikat, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), bölgedeki en güçlü ve güvenilir ortaklarından Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile ABD askeri ilişkisinin en önemli olayı olarak kabul ediliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün'de düzenlenen 'Tetikte Aslan 2022' tatbikatı sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürdün'de düzenlenen "Tetikte Aslan 2022" tatbikatı sona erdi - Son Dakika
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