Tatbikatla Ürdün ordusunun tüm bölgelerinde hazırlık gücünü artırmayı hedeflediğine de işaret edilen haberde, tatbikatın nerede gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi.

ABD ve İngiltere'nin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın, halihazırda dünya ordularının karşı karşıya kaldığı operasyonel ikilemleri canlandırma ve savaş sırasındaki kara ve hava saldırılarından hemen sonra sonuç almaya odaklı olduğu vurgulandı.

Ortak tatbikatla, kuvvetler arasında operasyonel ve taktiksel uyumun yanı sıra üst düzey tehlikelere karşı kara ve hava kuvvetlerinin vurucu gücünün entegrasyonunun hedeflendiğine işaret edilen haberde, tatbikatta yeni teknolojik mühimmatların kullanıldığı aktarıldı.

Ürdün 'de ABD ve İngiltere ile gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatın tamamlandığı bildirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ürdün'de ABD ve İngiltere ile yapılan ortak askeri tatbikat sona erdi - Son Dakika

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