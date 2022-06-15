Ürdün'de ABD ve İngiltere ile yapılan ortak askeri tatbikat sona erdi - Son Dakika
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Ürdün'de ABD ve İngiltere ile yapılan ortak askeri tatbikat sona erdi

15.06.2022 19:34
Ürdün'de ABD ve İngiltere ile yapılan ortak askeri tatbikat sona erdi

Ürdün'de ABD ve İngiltere ile gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatın tamamlandığı bildirildi.

Ürdün'de ABD ve İngiltere ile gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatın tamamlandığı bildirildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde, ordunun, ABD ve İngiltere'nin katılımıyla "Çöl Fırtınası" ortak tatbikatını gerçekleştirdiği belirtildi.

Ortak tatbikatla, kuvvetler arasında operasyonel ve taktiksel uyumun yanı sıra üst düzey tehlikelere karşı kara ve hava kuvvetlerinin vurucu gücünün entegrasyonunun hedeflendiğine işaret edilen haberde, tatbikatta yeni teknolojik mühimmatların kullanıldığı aktarıldı.

Tatbikata Ürdün topçu birlikleri, acil müdahale birlikleri, Hava Kuvvetleri'ne ait F15 ve F16 savaş uçaklarının katıldığı ifade edildi.

ABD ve İngiltere'nin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın, halihazırda dünya ordularının karşı karşıya kaldığı operasyonel ikilemleri canlandırma ve savaş sırasındaki kara ve hava saldırılarından hemen sonra sonuç almaya odaklı olduğu vurgulandı.

Tatbikatla Ürdün ordusunun tüm bölgelerinde hazırlık gücünü artırmayı hedeflediğine de işaret edilen haberde, tatbikatın nerede gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün'de ABD ve İngiltere ile yapılan ortak askeri tatbikat sona erdi - Son Dakika

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