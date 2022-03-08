Ürdün'de adı darbe girişimine karışan Prens Hamza, Kral Abdullah'tan özür diledi - Son Dakika
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Ürdün'de adı darbe girişimine karışan Prens Hamza, Kral Abdullah'tan özür diledi

08.03.2022 21:53
Ürdün'de adı darbe girişimine karışan Prens Hamza, Kral Abdullah'tan özür diledi

Ürdün'de geçen sene adı darbe girişimine karışan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, Kral 2. Abdullah'tan özür diledi.

Ürdün'de geçen sene adı darbe girişimine karışan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, Kral 2. Abdullah'tan özür diledi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Prens Hamza'nın 3 Nisan 2021'de gerçekleşen darbe girişimine ilişkin mektubuna yer verildi.

Mektubunda, geçen yıl Ürdün'ün "talihsiz bir dönemden geçtiğini" ve bu zor günleri Kral 2. Abdullah'ın "bilgeliği, sabrı ve hoşgörüsü" sayesinde atlattığını belirten Prens Hamza, şu ifadeleri kullandı:

"Ağabey, ben hata ettim, hata etmeyen Allah'tır. Geçmiş yıllarda Kral Hazretlerine ve ülkemize yönelik işlediğim kötü fiillerin ve kargaşaya neden olan davranışların sorumluluğunu taşıyorum. Kralımızın her zamanki gibi affetmesini ümit ediyorum."

Prens Hamza ayrıca mektubunda "Kralımızdan, ailemden ve Ürdün halkından tekrarlanmayacak tüm bu davranışlar için özür diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Ürdün Kraliyet Divanı, söz konusu mektubun Prens Faysal ve Prens Ali tarafından 6 Mart'ta Kral 2. Abdullah'a iletildiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan 2021'de eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin, "Kral 2. Abdullah'a karşı komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün hükümeti, 16 kişinin gözaltına alındığını duyururken, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti, Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, 5 Nisan'da Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, Prens Hamza'nın ailesi ile sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" ifade etmişti.

Ürdün resmi televizyonu 12 Nisan'da Prens Hamza meselesinin Kraliyet ailesi geleneği çerçevesinde çözüme kavuşturulacağını, eski Veliaht Prens'in hukuki işlemlerden muaf tutularak yargı önüne çıkmayacağını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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