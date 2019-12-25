Ürdün'de ayakkabılara gizlenmiş 8 nadir kuş bulundu - Son Dakika

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Ürdün'de ayakkabılara gizlenmiş 8 nadir kuş bulundu
6 saat önce
Ürdün'den Batı Şeria'ya 8 nadir kuşu ayakkabılara gizleyip kaçırmaya çalışan şahıs yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
Ürdün'den Batı Şeria'ya 8 nadir kuşu ayakkabılara gizleyip kaçırmaya çalışan şahıs yakalandı.
Ürdün ile Batı Şeria arasındaki Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nda nadir görülen 8 kuşu yasa dışı yollarla sınırdan geçirmeye çalışan şahıs, yakalandı. Filistin vatandaşı olduğu belirtilen şahıs, kuşları ayakkabıların tabanına gizledi. Polis ekipleri ayakkabılardan çıkardığı kuşları kafeslere koydu. Kuş kaçakçılığı yapmaya çalışan zanlı ise gözaltına alındı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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