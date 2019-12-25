Ürdün'de ayakkabılara gizlenmiş 8 nadir kuş bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürdün'de ayakkabılara gizlenmiş 8 nadir kuş bulundu - Son Dakika

Ürdün'de ayakkabılara gizlenmiş 8 nadir kuş bulundu

6 saat önce

Ürdün'den Batı Şeria'ya 8 nadir kuşu ayakkabılara gizleyip kaçırmaya çalışan şahıs yakalandı.

Ürdün'den Batı Şeria'ya 8 nadir kuşu ayakkabılara gizleyip kaçırmaya çalışan şahıs yakalandı.

Ürdün ile Batı Şeria arasındaki Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nda nadir görülen 8 kuşu yasa dışı yollarla sınırdan geçirmeye çalışan şahıs, yakalandı. Filistin vatandaşı olduğu belirtilen şahıs, kuşları ayakkabıların tabanına gizledi. Polis ekipleri ayakkabılardan çıkardığı kuşları kafeslere koydu. Kuş kaçakçılığı yapmaya çalışan zanlı ise gözaltına alındı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Ürdün'de ayakkabılara gizlenmiş 8 nadir kuş bulundu

Hüseyin Köprüsü, Batı Şeria, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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