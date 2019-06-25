Son Dakika Haberleri: Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto edildi
Son Dakika Güncel Haber

Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto edildi

13 dakika önce

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP), Bahreyn'de düzenlenen çalıştayı protesto etti.

Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto edildi, System.String[]
Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP), Bahreyn'de düzenlenen çalıştayı protesto etti.
İÇCP'nin başkent Amman'daki merkez binası önünde gerçekleşen gösteriye partiden yetkililer ile Ulusal Reform Koalisyonu üyeleri katıldı.
Gösteride Koalisyon Başkanı Abdullah el-Akayile'nin okuduğu yazılı açıklamada, Bahreyn Çalıştayı ve katılımcıları kınandı.
Açıklamada, ABD'nin Filistinlilere dayatmaya çalıştığı ve Filistinlilerin haklarını gasbeden maddeler içeren Yüzyılın Anlaşması planının ön hazırlığı niteliğinde olan çalıştayın "ölü" doğduğu kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "maceracı ve kumarbaz" olarak nitelendirildiği açıklamada, söz konusu anlaşmayla Filistin topraklarını "saldırgan, işgalci, yerleşimci ve yabancıya" hibe etmeyi amaçladığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, Ürdün hükümetinden güvenoyunun çekilmesi için yayımlanan bildiriye imza atanların sayısının 24'e yükseldiği ve bu sayının daha da artacağı belirtildi.
Bahreyn'deki çalıştaya katılım kararı nedeniyle hükümetten güvenoyunun çekilmesinin talep edildiği bildiriye daha önce Koalisyonda yer alan 14 milletvekilinin imza attığı açıklanmıştı.
Manama'da düzenlenen "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:00 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Ürdün, Bahreyn, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı 70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: Ezici bir güçle karşılık vereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 21:13:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]