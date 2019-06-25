Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto edildi
50 dakika önce
Ürdün'ün başkenti Amman'da toplanan yüzlerce kişi, Bahreyn'de düzenlenen çalıştayı protesto etti.
Ürdün
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:27 Kaynak: AA
'ün başkenti Amman
'da toplanan yüzlerce kişi, Bahreyn
'de düzenlenen çalıştayı protesto etti.
BM'den "Suriye'de gerginliği azaltın hayatları kurtarın" çağrısı
Sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti! Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklandı
Ekrem İmamoğlu açıkladı! İBB önünde bildiri okuyan personel işten çıkarılacak mı?
Fethiye'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı