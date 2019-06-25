Son Dakika Haberleri: Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto edildi
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Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto edildi

50 dakika önce

Ürdün'ün başkenti Amman'da toplanan yüzlerce kişi, Bahreyn'de düzenlenen çalıştayı protesto etti.

Ürdün'ün başkenti Amman'da toplanan yüzlerce kişi, Bahreyn'de düzenlenen çalıştayı protesto etti.
Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto edildi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:27 Kaynak: AA
Amman, Bahreyn, Ürdün, Güncel
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