Ürdün'de basketbol maçında ABD karşıtı protesto - Son Dakika
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Ürdün'de basketbol maçında ABD karşıtı protesto

6 saat önce

Ürdün'de yapılan bir basketbol maçında, taraftarlar ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

Ürdün'de basketbol maçında ABD karşıtı protesto, System.String[]

Ürdün'de yapılan bir basketbol maçında, taraftarlar ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.


ABD'nin yüzyılın anlaşması olarak bahsettiği sözde Orta Doğu barış planı, Orta Doğu'da tepkiyle karşılandı. Ürdün Ligi'nde oynanan Alwahadat-Ortodoks maçında taraftarlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını "Anlaşma Geçmeyecek", "Yaşasın Filistin" sloganlarıyla protesto etti.


Trump'ın planına göre, ABD, işgal altındaki topraklardaki yasal olmayan Yahudi yerleşimlerini resmen tanıyacak ve Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olacak. - AMMAN

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
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