Ürdün'de bayram namazında "iyiliğin yayılması" vurgusu - Son Dakika
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Ürdün'de bayram namazında "iyiliğin yayılması" vurgusu

09.07.2022 10:38
Ürdün'de bayram namazında "iyiliğin yayılması" vurgusu

Ürdünlüler Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde başkent Amman'daki El-Hüseyin Gençlik ve Spor Kompleksi'ni doldurdu.

Ürdünlüler Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde başkent Amman'daki El-Hüseyin Gençlik ve Spor Kompleksi'ni doldurdu.

Tüm İslam dünyasında olduğu gibi Ürdün'de de binlerce Müslüman bayram namazı için bir araya geldi.

Amman'da bayram namazı için belirlenen merkez mekan olan kompleksin halı sahasında binlerce kişi Kurban Bayramı namazını eda etti.

Bayram hutbesinde, kurban kesmenin faziletlerinin yanı sıra kin ve nefretin önüne geçilmesi ve iyiliğin yayılmasının önemine vurgu yapıldı.

Ürdün Vakıflar Bakanlığı, tüm camilerde okunan bayram hutbelerinin kurban ve iyilik konulu olması talimatı vermişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Amman, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'de bayram namazında 'iyiliğin yayılması' vurgusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürdün'de bayram namazında "iyiliğin yayılması" vurgusu - Son Dakika
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