Ürdün'de bayram namazında "Kudüs'e destek" vurgusu yapıldı - Son Dakika
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Ürdün'de bayram namazında "Kudüs'e destek" vurgusu yapıldı

02.05.2022 10:31

Ürdünlüler Ramazan Bayramı namazı için başkent Amman'daki El-Hüseyin Gençlik ve Spor Kompleksi'ni doldurdu.

Ürdünlüler Ramazan Bayramı namazı için başkent Amman'daki El-Hüseyin Gençlik ve Spor Kompleksi'ni doldurdu.

Bayram namazı kompleksin halı sahasında binlerce kişinin katılımıyla kılındı. Bayram hutbesinde ise Filistin'e destek vurgusu yapıldı.

Hutbeyi okuyan Zeyd İbrahim el-Keylani, Ürdün ve Filistin kardeşliğine değinerek, Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya her türlü desteğin verilmesi gerektiğini belirtti.

Keylani, "Mescid-i Aksa'daki kardeşlerimizi asla unutmayacağız. Bu mübarek günde onlar için hayırlar ve bereketler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürdün Vakıflar Bakanlığı, tüm camilerde okunan bayram hutbelerinin Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa konulu olması talimatı verdi.

Ürdün'de bayram namazında Kudüs'e destek vurgusu yapıldı
Ürdün'de bayram namazında Kudüs'e destek vurgusu yapıldı
Ürdün'de bayram namazında Kudüs'e destek vurgusu yapıldı
Ürdün'de bayram namazında Kudüs'e destek vurgusu yapıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'de bayram namazında 'Kudüs'e destek' vurgusu yapıldı - Son Dakika


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