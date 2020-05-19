Ürdün'de bayram namazları evlerde kılınacak - Son Dakika

Bayram tekbirlerinin camilerden hoparlörler aracılığıyla dışarıya verileceği aktarılan açıklamada, kamu sağlığını korumak için bu kararın alındığı belirtildi.

Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile yaptığı yazılı açıklamada, "Bayram namazları evlerde kılınacak. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle camiler kapalı kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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