Son Dakika Haberleri: Ürdün'de bıçaklı saldırgan 4'ü turist 8 kişiyi yaraladı
Son Dakika Dünya Ürdün'de bıçaklı saldırgan 4'ü turist 8 kişiyi yaraladı

Ürdün'de bıçaklı saldırgan 4'ü turist 8 kişiyi yaraladı

6 saat önce

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'ın kuzeyindeki Ceraş kentinde, kimliği açıklanmayan bıçaklı bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 4'ü turist 8 kişinin yaralandığını söyledi

Ürdün'de bıçaklı saldırgan 4'ü turist 8 kişiyi yaraladı, System.String[]

Ürdün'ün Ceraş kentinde bir grup yabancı turisti hedef alan bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı.


Devlet televizyonuna konuşan Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'ın kuzeyindeki Ceraş kentinde, kimliği açıklanmayan bıçaklı bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 4'ü turist 8 kişinin yaralandığını söyledi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:28 
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