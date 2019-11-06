Ürdün'de bıçaklı saldırgan 4'ü turist 8 kişiyi yaraladı
6 saat önce
Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'ın kuzeyindeki Ceraş kentinde, kimliği açıklanmayan bıçaklı bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 4'ü turist 8 kişinin yaralandığını söyledi
Ürdün'ün Ceraş kentinde bir grup yabancı turisti hedef alan bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı.
Devlet televizyonuna konuşan Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'ın kuzeyindeki Ceraş kentinde, kimliği açıklanmayan bıçaklı bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 4'ü turist 8 kişinin yaralandığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:28
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