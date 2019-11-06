Son Dakika Haberleri: Ürdün'de bıçaklı saldırı: 5 yaralı
Son Dakika Dünya Ürdün'de bıçaklı saldırı: 5 yaralı

Ürdün'de bıçaklı saldırı: 5 yaralı

6 saat önce

Ürdün'de bıçaklı bir saldırgan turistlere saldırdı.

Ürdün'de bıçaklı saldırı: 5 yaralı, System.String[]

Ürdün'de bıçaklı bir saldırgan turistlere saldırdı. Saldırıda 3 turist, 1 tur rehberi ve 1 de güvenlik gücü personeli olmak üzere 5 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.

Olay, Jerash şehrinde meydana geldi. Al Rai gazetesinde, yer alan habere göre, bıçaklı bir kişi turistlere saldırdı. Saldırgan 3 turisti ve 1 de tur rehberini yaraladı. Bu sırada bir güvenlik gücü personeli de yakaladığı saldırganı gözaltına almaya çalışırken yaralandı. Ayrıca, saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


turist, Ürdün, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evanjelist örgüt lideri David Eubank, YPG'li terörist Mazlum Kobani ile birlikte görüntülendi!
ABD ve İsrail'den yeni kara propaganda: Türkiye nükleer silah sahibi olmak istiyor 25 bin kişi 'hayatın değerini anlamak için' kefenleriyle 10 dakika tabuta girdi Trump'ın azil sürecinde yeni gelişme: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 19:56:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ürdün'de bıçaklı saldırı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]