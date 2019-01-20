Son Dakika Haberleri: Ürdün'de Bir Banka Şubesi Soyuldu

Ürdün'de Bir Banka Şubesi Soyuldu

1 saat önce

Ürdün'de, Ticaret-Finans ve İskan Bankası'nın başkent Amman yakınlarındaki Cebel Ennasır'daki şubesi bu sabah kimliği tespit edilemeyen silahlı bir kişi tarafından soyuldu.

Ürdün'de Bir Banka Şubesi Soyuldu, System.String[]
Ürdün'de, Ticaret-Finans ve İskan Bankası'nın başkent Amman yakınlarındaki Cebel Ennasır'daki şubesi bu sabah kimliği tespit edilemeyen silahlı bir kişi tarafından soyuldu.

Kamu güvenliği müdüründen bir sözcü, yüzü kırmızı maskeli, silahlı bir şahsın banka şubesine girerek silahını vezne memuruna doğrulttuğunu, verdiği poşete paraları doldurmasını söylediğini aktardı. Silahlı soyguncu para dolu çantayla bankanın yan kapısından çıkarak kayıplara karıştı. Soyguncunun bir kere havaya ateş ettiği silahın ise kuru sıkı olduğu anlaşıldı. - AMMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Amman, Ürdün, 3. Sayfa
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