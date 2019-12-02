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Ürdün'de bir evde çıkan yangında 13 Pakistanlı öldü

7 saat önce

Ürdün'ün batısındaki El-Kerame bölgesinde bir evde çıkan yangında 13 Pakistanlı yaşamını yitirdi.

Ürdün'de bir evde çıkan yangında 13 Pakistanlı öldü, System.String[]

Ürdün'ün batısındaki El-Kerame bölgesinde bir evde çıkan yangında 13 Pakistanlı yaşamını yitirdi.

Ürdün devlet televizyonunun haberine göre, Belka vilayeti itfaiye ekipleri sabah saatlerinde ülkenin batısında yer alan Eş-Şuna el-Cenubiyye kentine bağlı El-Kerame bölgesindeki bir evde çıkan yangına müdahalede bulundu.

Tarım arazisi üzerinde barınak tarzı tenekeden yapılmış ve iki ailenin ikamet ettiği evde çıkan yangında Pakistan asıllı 13 kişi hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

Yangının nedenini araştırmak için ilgili makamlarca bir komite kurulduğu kaydedildi.

Pakistan vatandaşları 1970'lerin başından bu yana Ürdün Vadisi'nde (Ağvar bölgesi) bulunan tarım arazilerinde çalışmak için ülkeye geliyor.

İtfaiye, Sabah, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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