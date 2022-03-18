Ürdün'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü için anma etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Ürdün'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü için anma etkinliği yapıldı

18.03.2022 13:48
Ürdün'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü için anma etkinliği yapıldı

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenledi.

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenledi.

Ürdün'ün başkenti Amman yakınlarındaki Salt kentinde yer alan Türk Şehitliği'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi İsmail Aramaz, Büyükelçilik Askeri Ataşesi ve büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra bazı yabancı büyükelçi ve diplomatlar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, şehitliğe çiçek ve çelenk bırakıldı.

Büyükelçi Aramaz, törende yaptığı konuşmada, tarih okumanın ve tarih bilmenin önemine işaret etti.

Tören kapsamında, Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği "Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin Cephesi" isimli fotoğraf sergisi de ziyarete açıldı.

Ürdün'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü için anma etkinliği yapıldı
Ürdün'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü için anma etkinliği yapıldı

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Çanakkale, Türkiye, Amman, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü için anma etkinliği yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdün'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü için anma etkinliği yapıldı - Son Dakika
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