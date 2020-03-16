- Ürdün'de Cezaevinde Korona İsyanı: 2 Ölü - Son Dakika

- Ürdün'de cezaevinde Korona isyanı: 2 ölü

AMMAN - Ürdün'ün İrbid kentinde bulunan cezaevinde Korona virüsüne yönelik tedbirlere protesto olarak başlayan olaylarda 2 mahkum hayatını kaybetti.

Ürdünlü yetkililer, ülkede Korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla cezaevlerine 2 haftalık ziyaret yasağı getirdi. Karar sonrası ülkenin kuzeyinde bulunan İrbid kentinde bulunan Bab Al-Hava cezaevindeki mahkumlar isyan başlattı. Ürdün Kamu Güvenlik Müdürlüğü Medya Sözcüsü Amer Sartawi yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin İrbid kentindeki bir cezaevinde mahkumlar tarafından başlatılan isyanın kontrol altına alındığını duyurdu. Sözcü Sartawi, cezaevinde çıkan isyanda 2 mahkumun yaşamını kaybettiğini açıkladı.