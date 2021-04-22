Ürdün'de "darbe girişimi" gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kişinin serbest bırakılmasına karar verildi - Son Dakika

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı, eski veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınanlardan 16 kişinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Ürdün resmi haber ajansına göre, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Hazım el-Mecali, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 16'sının serbest bırakılmasına karar verdi.

Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ile Şerif Hasan bin Zaid'in serbest bırakılmadığını belirtti.

Söz konusu gelişme Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın yetkililere davadaki tutukluları serbest bırakmak için "uygun yasal mekanizmayı" takip etme talimatı vermesinden kısa bir süre sonra yaşandı.

Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, bugün erken saatlerde Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda Veliaht Prens ve bazı kişilerle bir araya geldi. Kral Abdullah burada "fitnenin arkasından sürüklenenleri affetmeye" davet edildi.

Kral Abdullah bu çağrı sonrası şu açıklamada bulundu:

"Tüm Ürdünlülerin babası ve kardeşi olarak, hepimizin ailelerimizle kuşatılmayı istediği bu kutsal, hoşgörü ve şefkat ayı münasebetiyle, ilgili kişilerden, bu fitnenin arkasında sürüklenen, yanıltılan ve hata edenlerin en kısa sürede ailelerinin yanında olması için uygun mekanizmayı düşünmelerini istiyorum."

Yaşananların acı verici olduğunu ve en başından durdurulmasa ülkeyi zor yönlere sürükleyebilecek bir durum olduğunu belirten Kral Abdullah, "Ülkemiz sizin varlığınızla güçlü ve kurumlarımıza olan güvenim sınırsızdır. Benim görevim, amacım ve taşıdığım emanet halkımıza, ülkemize hizmet etmek ve onu korumaktır. Bu ilke, her şeyle olan ilişkilerimizi belirleyen temeldir." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin, "Kral 2. Abdullah'a karşı komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün hükümeti ise 16 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti, Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, 5 Nisan'da Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, Prens Hamza'nın ailesi ile birlikte sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" ifade etmişti.