Ürdün'de darbe girişimiyle anılan Prens'in özrü "dışarıya karşı içeriyi savunma" olarak değerlendiriliyor - Son Dakika

Ürdün'de geçen yıl adı darbe girişimine karışan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in, Kral 2. Abdullah'tan özür dilemesi, atılan adımın zamanlaması ve nedenlerine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Prens Hamza'nın birkaç gün önce Kral 2. Abdullah'a hitaben kaleme aldığı özür mektubu, darbe girişimiyle ilgili davanın kapatılmasından 7 ay sonra meseleyi yeniden gündeme taşıdı.

Mektubun zamanlamasının, Ürdün'ün dışarıdan yapılan bazı suçlamalar nedeniyle karşı karşıya bulunduğu zor durumla ilgili olduğu; atılan adımla Ürdün Kraliyet ailesi içindeki anlaşmazlık defterinin kapandığı mesajını vermek ve dışarıya karşı iç cephenin güçlendirilmek istendiği belirtiliyor.

Prens Hamza'nın adının karıştığı darbe girişimi iddiaları

Ülkede geçen yıl yaşanan önemli krizlerden biri olarak görülen olay ise ilk olarak, Prens Hamza ve 20 kişinin 3 Nisan'da, "Kral 2. Abdullah'a karşı komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığı iddiasıyla ortaya çıktı.

Ürdün hükümeti, 16 kişinin gözaltına alındığını duyururken, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti, Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden "ülkenin güvenliğine zarar verebilecek" faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söyledi.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, 5 Nisan'da Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza attı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlayarak, Prens Hamza'nın ailesi ile sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" ifade etti.

Ürdün resmi televizyonu 12 Nisan'da Prens Hamza meselesinin Kraliyet aile geleneği çerçevesinde çözüme kavuşturulacağını, eski Veliaht Prens'in hukuki işlemlerden muaf tutularak yargı önüne çıkmayacağını duyurdu.

Prens Hamza'dan Kral Abdullah'a özür mektubu

Aradan geçen bir yılın ardından Prens Hamza, birkaç gün önce yeni bir adım atarak, Kral Abdullah'a hitaben yazdığı bir mektupla özür diledi.

Mektubunda, geçen yıl Ürdün'ün "talihsiz bir dönemden geçtiğini" ve bu zor günleri Kral 2. Abdullah'ın "bilgeliği, sabrı ve hoşgörüsü" sayesinde atlattığını savunan Prens Hamza, şu ifadeleri kullandı:

"Ağabey, ben hata ettim, hata etmeyen Allah'tır. Geçmiş yıllarda Kral Hazretlerine ve ülkemize yönelik işlediğim kötü fiillerin ve kargaşaya neden olan davranışların sorumluluğunu taşıyorum. Kralımızın her zamanki gibi affetmesini ümit ediyorum."

Prens Hamza ayrıca mektubunda "Kralımızdan, ailemden ve Ürdün halkından tekrarlanmayacak tüm bu davranışlar için özür diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Ürdün Kraliyet ailesi içindeki anlaşmazlık defteri kapanmış görünüyor

Gözlemciler, "Prens Hamza'nın hatasını kabul etmesi ve özür dilemesinin, doğru yönde atılmış bir adım olduğu; Prens'in eskiden olduğu gibi bir konumda bulunacağı" yönünde Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamanın ise "krizin bittiği" hipotezini güçlendirdiğini düşünüyor.

Prens Hamza'nın yaşananların üzerinden neredeyse bir yıl geçtikten sonra gönderdiği bu özür mektubunun zamanlamasının da manidar olduğunu düşünen analistler, Ürdün'ün zor şartlardan geçtiğini ve çeşitli şekillerde hedef alınmaya çalışıldığını, mektubun da aslında böyle bir zamanda destek amacı bulunduğunu belirtiyor.

Analistler, "2. Abdullah'ın İngiltere ve ABD'de gizli bir emlak imparatorluğu kurmak için 100 milyon dolardan fazla harcadığını" iddia eden raporların, Kralın bizzat şahsını hedef aldığını aktarıyor.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Ürdün Kraliyeti, 2. Abdullah'ın İsviçre'deki banka hesapları hakkındaki raporlar için de "yanlış ve yanıltıcı" ifadelerini kullanarak, bu raporların, Kral Abdullah'ı ve Ürdün'ü karalama ve gerçeği saptırma amacı taşıdığını savunuyor.

Yaşanan gelişmelerin, "Haşimi tahtına zarar verme ve iç krizler çıkarma hedefi taşıyan dış saldırılara" karşı üyelerine dayanışma içinde olmaları gerektiği mesajı verdiğini kaydeden analistler, bu nedenle Ürdün Kraliyet ailesi içindeki anlaşmazlık defterinin kapandığını düşünüyor.

Gözlemciler ayrıca, söz konusu aile içi uzlaşının ardından Ürdün Kralı'nın, Prens Hamza krizinde profesyonel bir şekilde davranamamış devletin yüksek makamlarında geniş çaplı değişikliklere gideceğini öngörüyor.