Ürdün'de "darbe girişimiyle" ilgili soruşturmada gözaltına alınanların sayısının 18 olduğu açıklandı - Son Dakika

Ürdün Devlet Güvenlik Başsavcılığı, eski Veliaht Prens Hamza'nın karıştığı, darbe girişimiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınanların sayısının 18 olduğunu duyurdu.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan haberde, yürütülen soruşturma ile ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Gözaltına alınan kişilerin sayısının 18 olduğu aktarılan haberde, bu kişilerin kimlik bilgileri paylaşılmadı.

Bu kişiler arasında Prens Hamza'nın olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Ancak Kral Abdullah daha önce yaptığı bir konuşmada, Prens Hamza ile ilgili durumun Haşimi Kraliyet ailesi içinde çözüleceğini aktarmıştı.

Devlet Güvenlik Başsavcılığı dün yaptığı açıklamada da yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, devlet güvenlik mahkemesine sevk edilmesi için yasal gereklilik üzerinde çalıştıklarını kaydetmişti.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin, "Kral 2. Abdullah'a karşı komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün hükümeti ise 16 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, 5 Nisan'da Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, Prens Hamza'nın ailesi ile birlikte sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" ifade etmişti.