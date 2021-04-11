Ürdün'de "darbe girişimiyle" suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi - Son Dakika

Ürdün'de "darbe girişimiyle" suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

11.04.2021 16:13
Ürdün'de

Ürdün'de son günlerde "dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karışmak" suçlamasıyla gündemde olan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, ilk kez Kral 2. Abdullah ile kameralar önünde yan yana geldi.

Ürdün'de son günlerde "dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karışmak" suçlamasıyla gündemde olan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, ilk kez Kral 2. Abdullah ile kameralar önünde yan yana geldi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, devletin 100. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Haşimi Kraliyet ailesi anıt mezarını ziyaret etti.

Kral'ın ziyaretinde, Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve diğer Kraliyet üyeleri de hazır bulundu.

Ziyarete dair görüntüler, Ürdün resmi televizyonu tarafından yayınlandı.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin de Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in ailesi ile birlikte sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Nisan, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi - Son Dakika


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