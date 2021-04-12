Ürdün'de "darbe girişimiyle" suçlanan Prens Hamza'yla bağlantılı dosya Başsavcılığa sevk edildi - Son Dakika

Ürdün'de son günlerde "dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karışmakla" suçlanan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'le gündeme gelen gözaltılar dosyasının Başsavcılığa gönderildiği bildirildi.

Ürdün resmi televizyonunda yer alan haberde, Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza meselesinin Kraliyet ailesi geleneği çerçevesinde çözüme kavuşturulacağı, eski Veliaht Prens'in hukuki işlemlerden muaf tutularak yargı önüne çıkmayacağı aktarıldı.

Bununla birlikte Prens Hamza'yla ilişkilendirilen gözaltılar dosyasının, hukuki işlemler için Başsavcılığa sevk edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin, "Kral 2. Abdullah'a karşı komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, 5 Nisan'da Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, Prens Hamza'nın ailesi ile birlikte sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" ifade etmişti.