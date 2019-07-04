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Ürdün'de doğalgaz borusu patladı: 2 ölü

1 saat önce

Ürdün'de bir restoranda doğalgaz borusunun patlaması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ürdün'de doğalgaz borusu patladı: 2 ölü, System.String[]
Ürdün'de bir restoranda doğalgaz borusunun patlaması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir restoranda meydana gelen doğalgaz borusu patlamasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Ölenlerin birinin Mısırlı, diğerinin Ürdünlü olduğu öğrenildi. Olay yerine ambulans ve can kurtaran sevk edildi. - AMMAN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:59 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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