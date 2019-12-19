Ürdün'de domuz gribinden 6'ncı ölüm - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ürdün'de domuz gribinden 6'ncı ölüm - Son Dakika

Ürdün'de domuz gribinden 6'ncı ölüm

6 saat önce

Ürdün'de domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün'de domuz gribinden 6'ncı ölüm, System.String[]

Ürdün'de domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısının 266'ya ulaştığı açıklandı.


Ürdün'de domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artması nedeniyle ülkede acil durum ilan edildi. Ülkede H1N1 virüsünü taşıyan kişi sayısı ise 266 olarak açıklandı. Ülkede acil durum ilan edilirken virüsün daha fazla yayılmaması için acil durum masaları oluşturuldu. Virüsün yayılmasına engel olmaya çalışan Sağlık Bakanlığının, grip aşısının ücretini düşürdüğü belirtildi.


Ürdün'de tüm sağlık müdürlüklerinde acil durum ilan edildiği ve Ürdün halkına daha dikkatli olmaları çağrısı yapıldığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, bütün sağlık merkezleri ve hastanelerin gece gündüz hizmet verdiğini vurguladı. - AMMAN

Ürdün, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:31 Kaynak: İHA
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