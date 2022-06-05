Ürdün'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü - Son Dakika
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Ürdün'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü

05.06.2022 12:32
Ürdün'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü

Ürdün'ün kuzeyinde yer alan Irbid şehrinde, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir GROB eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Ürdün'ün kuzeyinde yer alan Irbid şehrinde, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir GROB eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Ürdün'ün Irbid şehrinde yerel saatle 09.00'da Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait GROB eğitim uçağının, teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıkladı. Eğitim sırasında uçağın düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin Binbaşı Pilot Bilal Al-Shoufien ve Kaptan Pilot Baha Abu Ghanmi olduğunu ve Kral Abdullah I Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığını açıkladı. Ürdün Silahlı Kuvvetleri ayrıca açıklamasında, hayatını kaybeden 2 pilotun ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diledi. - AMMAN

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Kaynak: İHA

Pilot, Ürdün, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ürdün'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürdün'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü - Son Dakika
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