Ürdün'de eğitime "Ejderha Fırtınası" engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürdün'de eğitime 'Ejderha Fırtınası' engeli - Son Dakika

Ürdün'de eğitime "Ejderha Fırtınası" engeli

6 saat önce

Mısır'dan sonra Ürdün'e ulaşan Ejderha Fırtınası nedeniyle ülkenin doğusu ve güneyinde bazı ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi.

Ürdün'de eğitime

Mısır'dan sonra Ürdün'e ulaşan Ejderha Fırtınası nedeniyle ülkenin doğusu ve güneyinde bazı ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi.

Ürdün Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle ülkenin güneyinde ve doğusundaki bazı okullarda eğitimin askıya alındığı belirtildi.

Aynı bölgedeki üniversiteler de öğrenci ve çalışanların güvenliği için eğitime ara verildiğini açıklarken, fırtınanın oluşturduğu toz bulutu nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Açıklamada, eğitime ara verilen okul sayısına dair bilgi yer almadı.

Mısır'ın başkenti Kahire ve diğer kentlerinde sabahtan itibaren etkili olan yağmur ve Ejderha adı verilen fırtına nedeniyle 1 çocuk yaşamını yitirmiş, 39 kişi yaralanmıştı.

Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Irak'ta olumsuz hava ve fırtına uyarısı yapılmıştı.

Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimler önlem almaya başladı KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:51 Rize'de otobüs terminalinde tatil yoğunluğu
00:47 DHA YURT BÜLTENİ - 23
00:46 Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde okulların cuma gecesi itibarıyla...
00:45 3 haftalık tatili duyan üniversiteliler otogara koştu
00:45 Mersin Otogarı'nda tatil yoğunluğu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 00:54:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürdün'de eğitime "Ejderha Fırtınası" engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]