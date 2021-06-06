Ürdün'de milletvekilliği düşürülen Acarime yanlılarıyla güvenlik güçleri arasında arbede - Son Dakika

Ürdün'de elektrik kesintisiyle ilgili Mecliste yaptığı konuşma sonrasında yaşanan gelişmeler sonucu bugün vekilliği düşürülen Usame el-Acarime'nin destekçileri ile güvenlik güçleri arasında yeniden arbede çıktı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, başkent Amman'ın Naur semtinde güvenlik güçleri Acarime destekçilerine göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti, bölgede silah sesleri duyuldu.

Devlet televizyonu da güvenlik güçlerinin ateş açan ve kaos çıkaran gruba müdahale ettiği yönünde habere yer verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Naur semtinde bir grubun havaya ateş açtığını, bazı araçları ateşe verdiğini ve kaos çıkardığını belirtmişti.

Polisin müdahale ettiği olaylarda emniyet güçlerinden 4 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade eden Sertavi, emniyet güçlerinin, kamu düzenini ve huzurunu bozan kişilere izin vermeyeceğini ve bu gruplarla mücadelesini tüm kararlılıkla sürdüreceğini vurgulamıştı.

Acarime'ye destek için gösteri çağrılarının yapıldığı ülkede, İçişleri Bakanlığı da bir süre önce yaptığı açıklamada, "yasa dışı" olarak nitelendirdiği gösteri ve etkinliklerin düzenlenmesine izin vermeyeceğini bildirmişti.

Acarime'yi istifaya götüren süreç

Acarime, Meclisin 24 Mayıs'taki oturumunda, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisinin, Ürdünlü aşiretlerin Filistin'e destek gösterisini engellemek için kasıtlı yapıldığını söylemişti.

Meclis Başkanı Abdulmunim el-Avdat ise Acarime'nin konuşmasını gündem dışı olması nedeniyle iç tüzüğe aykırı olarak değerlendirmişti.

Temsilciler Meclisi 27 Mayıs'ta Acarime'nin milletvekilliğini bir yıl süreyle dondurmuş, Acarime ise 2 Haziran'da görevinden istifa etmişti.

Meclisin alt kanadı Temsilciler Meclisinde bugün 130 milletvekilinden 109'unun imzasıyla Acarime'nin üyeliğinin düşürülmesi için olağanüstü oturum düzenlenmişti.

Oturuma katılan 119 milletvekilinden 108'inin "evet" oyu kullanması üzerine Acarime'nin milletvekilliği düşürülmüş oldu.