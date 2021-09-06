Ürdün'de elektrik kesintisi eleştirisi nedeniyle milletvekilliği düşürülen Acarime'nin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Ürdün Meclisi'nde, Filistin'e destek gösterisinin engellenmesi için elektriğin kesildiğini iddia eden ve milletvekilliği düşürülen Usame el-Acarime'nin yargılanmasına başlandığı bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Acarime "Kral 2. Abdullah ve topluma zarar veren açıklamaları" şeklinde ifade edilen suçlama nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması kapsamında hakim karşısına çıktı.

Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından yapılan duruşmada Acarime ile birlikte başka sanıklar da olduğu aktarılan haberde, diğer sanıkların kimlik bilgileri paylaşılmadı.

Sanıklar duruşmada kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek masum olduklarını ifade etti.

Dava duruşması, savcılığın tanıklarının dinlenmesi için 14 Eylül tarihine ertelendi.

Ürdünlü milletvekiliyle beraber yargılanan sanıkların kimlik bilgilerine ilişkin detay verilmedi.

Acarime, savcılığın iddianamesiyle 17 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Ne olmuştu?

Ülke çapında 21 Mayıs'ta elektriğin kesilmesi nedeniyle gösterilerin aksamasına ilişkin Meclis'te konuşan Acarime, elektrik kesintisinin Filistin'e destek eylemlerini engellemek için "kasıtlı" yapıldığını iddia etmişti.

Meclis'in alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde 6 Haziran'da 130 milletvekilinden 109'unun imzasıyla Acarime'nin üyeliğinin düşürülmesi için düzenlenen olağanüstü oturuma katılan 119 milletvekilinden 108'inin oyuyla Acarime'nin milletvekilliği düşürülmüştü.

Acarime'nin memleketi olan Amman'ın güneybatısındaki Naur bölgesinde protestolar düzenlenirken, Acarime'yi destekleyenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda emniyet güçlerinden 4 kişi yaralanmıştı.