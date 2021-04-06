Ürdün'de ev hapsindeki eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, Kral II. Abdullah'a sadakat yemini etti - Son Dakika
BBC

Ürdün'de ev hapsindeki eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, Kral II. Abdullah'a sadakat yemini etti

06.04.2021 04:17
Ürdün'de ev hapsindeki eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, Kral II. Abdullah'a sadakat yemini etti, System.String[]

Ürdün'de Cumartesi günü ev hapsine alındığını açıklayan ve yetkililerce ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlanan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, üvey kardeşi Kral II. Abdullah'a sadakat yemini etti.

Ürdün'de Cumartesi günü ev hapsine alındığını açıklayan ve yetkililerce ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlanan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, üvey kardeşi Kral II. Abdullah'a sadakat yemini etti.

41 yaşındaki Hamza bin Hüseyin imzaladığı mektupta, "Kendimi majesteleri Kral'ın ellerine bırakıyorum. Ürdün Haşimi Krallığı'nın anayasasına bağlı kalacağım, majesteleri Kral ve Veliaht Prensi'ne her zaman yardım edip destek vereceğim" ifadelerini kullandı.

Mektup, Ürdün'de bir mahkeme tarafından kamuoyuna açıklandı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Hamza bin Hüseyin'in, Kral II. Abdullah'ın amcası Prens El Hassan bin Talal'la yaptığı görüşmenin ardından mektubu imzaladığı bildirildi.

Yetkililer, Kral II. Abdullah'ın Prens El Hassan bin Talal'dan, Kraliyet Ailesi'ndeki gerginliğin son bulması için aracı olmasını istediğini söyledi.

Prens El Hassan bin Talal'ın taraflarla saatler süren görüşmeler yaptığı bildiriliyor.

Daha önce 'Emirlere itaat etmeyeceğim' demişti

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, Pazar günü muhalif Twitter hesaplarından yayımlanan sesli mesajında ise gerilimi artıracak adımlar atmak istemediğini fakat kendisine verilen emirlere itaat etmeyeceğini söylemişti.





Prens Hamza bin Hüseyin, Cumartesi günü avukatı aracılığıyla BBC'ye ulaştırdığı video mesajında ise ülke liderlerini yolsuzluk, beceriksizlik ve tacizle suçlamıştı.

Ürdün Başbakan Yardımcısı Eymen Safadi, Prens Hamza bin Hüseyin'in, bazı kişilerle birlikte, "ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan, dış güçlerle bağlantılı bir komploya karıştığını" söylemişti.

Eski veliaht prensin ABD doğumlu annesi Kraliçe Nur ise "Şeytani iftiralara maruz kalan masumlar için dua ediyorum" demişti.





Ürdün'de, Hamza bin Hüseyin 1999'da Veliaht Prens ilan edilmiş, Kral II. Abdullah ise tahta çıkmasından 5 yıl sonra 2004'te bu ünvanı kendi oğluna vermişti.

Ürdün'de ev hapsindeki eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, Kral II. Abdullah'a sadakat yemini etti
Ürdün'de ev hapsindeki eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, Kral II. Abdullah'a sadakat yemini etti
Ürdün'de ev hapsindeki eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, Kral II. Abdullah'a sadakat yemini etti

Amerika Birleşik Devletleri, Cumartesi, Ürdün, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ürdün'de ev hapsindeki eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, Kral II. Abdullah'a sadakat yemini etti - Son Dakika Dünya

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