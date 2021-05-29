Ürdün'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Ürdün'de, "Filistin direniş gruplarının İsrail'e karşı kazandığı başarıyı kutlamak" ve Filistinlilere destek olmak amacıyla gösteri yapıldı.

Ülkedeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'ne bağlı İslami Hareket tarafından başkent Amman'da düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

Gösteriye katılanlar, Filistin'deki direniş grupları lehine sloganlar atarak, üzerinde "Kudüs bizimdir", "Zaferin adresi Kudüs" gibi destek içeren dövizler taşıdı.

Eylemde Ürdünlü birçok siyasi konuşma yaparken, Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ve eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal de katılımcılara video konferans aracılığıyla hitap etti.

Meşal, "Ürdün'ün maslahatı Filistin'in maslahatından ayrılmaz. Ürdün ve Filistin demografik olarak da coğrafi olarak da birer kardeştir. Hep birlikte geleceğimizi parlayan bir zaferle süsleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bergusi de konuşmasında, İsrail'in Filistin halkının iradesini ve direnişteki ısrarını kırmada başarısız olduğunu direnişin zafer kazandığını söyledi.

Ürdün İslami Çalışma Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile ise ülkesinin hükümetine mesaj vererek, "Ürdün halkının taleplerini karşılayamıyorsunuz. Ürdün halkına dayanmadığınız sürece, siyasi, ekonomik ve güvenlik bağımlılıklardan kurtulamazsınız ve Ürdün halkı için çok önemli olan Filistin meselesinde de etkin bir rol oynayamazsınız." dedi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.