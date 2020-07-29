Ürdün'de gıda zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 700 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Ürdün'ün Belka vilayetinde gıda zehirlenmesi nedeniyle 1 çocuk hayatını kaybetti, yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belka vilayetinin Ayn el-Başa bölgesinde bir restoranda yedikleri dönerden zehirlenen 700 kişinin hastanelere kaldırıldığı, 5 yaşındaki bir çocuğun ise kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, zehirlenenlerin bir kısmının tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği, özellikle çocuklar başta olmak üzere bazı vakaların ise yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

Zehirlenmeye yol açan dönerden alınan örneklerin laboratuvar testlerinde "Campylobacter" bakterisinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, restoranda yapılan incelemede soğutma ünitesinin bozuk olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, restorandaki incelemede gıdaların sağlıksız ortamda hazırlandığının tespit edilmesinden sonra işletmenin kapatıldığı bilgisine yer verildi.