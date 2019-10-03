Ürdün'de grevdeki öğretmenlere destek gösterisi (1)
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ürdün'ün başkenti Amman Öğretmenlere destek vermek için düzenlenen gösteriye katılanlar Ürdün bayrakları ve dövizler taşıyan göstericilerin sloganlar atması Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, maaşlarına zam talebiyle 4 haftadır grev yapan öğretmenlere destek...
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:08 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ürdün'ün başkenti Amman
Öğretmenlere destek vermek için düzenlenen gösteriye katılanlar
Ürdün bayrakları ve dövizler taşıyan göstericilerin sloganlar atması Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, maaşlarına zam talebiyle 4 haftadır grev yapan öğretmenlere destek gösterisi düzenledi.
Amman'daki Meslek Sendikaları Kompleksi Meydanı'nda avukat, mühendis, doktor ve diğer meslek gruplarından sendikacıların katılımıyla düzenlenen gösteri sırasında kolluk kuvvetleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
Göstericiler, zam talebiyle grev yapan öğretmenlere destek mesajları içeren pankartlar taşıyarak hükümet aleyhine sloganlar attı.
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