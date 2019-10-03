Son Dakika Haberleri: Ürdün'de grevdeki öğretmenlere destek gösterisi (1)
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Ürdün'de grevdeki öğretmenlere destek gösterisi (1)

2 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ürdün'ün başkenti Amman Öğretmenlere destek vermek için düzenlenen gösteriye katılanlar Ürdün bayrakları ve dövizler taşıyan göstericilerin sloganlar atması Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, maaşlarına zam talebiyle 4 haftadır grev yapan öğretmenlere destek...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ürdün'ün başkenti Amman

Öğretmenlere destek vermek için düzenlenen gösteriye katılanlar

Ürdün bayrakları ve dövizler taşıyan göstericilerin sloganlar atması Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, maaşlarına zam talebiyle 4 haftadır grev yapan öğretmenlere destek gösterisi düzenledi.

Amman'daki Meslek Sendikaları Kompleksi Meydanı'nda avukat, mühendis, doktor ve diğer meslek gruplarından sendikacıların katılımıyla düzenlenen gösteri sırasında kolluk kuvvetleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Göstericiler, zam talebiyle grev yapan öğretmenlere destek mesajları içeren pankartlar taşıyarak hükümet aleyhine sloganlar attı.

Ürdün'de grevdeki öğretmenlere destek gösterisi (1)

Amman, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:08 Kaynak: AA
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