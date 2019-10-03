Ürdün'de grevdeki öğretmenlere destek gösterisi (1)

Amman'daki Meslek Sendikaları Kompleksi Meydanı'nda avukat, mühendis, doktor ve diğer meslek gruplarından sendikacıların katılımıyla düzenlenen gösteri sırasında kolluk kuvvetleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ürdün bayrakları ve dövizler taşıyan göstericilerin sloganlar atması Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, maaşlarına zam talebiyle 4 haftadır grev yapan öğretmenlere destek gösterisi düzenledi.

Öğretmenlere destek vermek için düzenlenen gösteriye katılanlar

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Manavgat'ta bir kadın tüm kasapları, "Ben öğretmenim" diyerek dolandırıp sırra kadem bastı