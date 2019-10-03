Son Dakika Haberleri: Ürdün'de grevdeki öğretmenlere destek gösterisi
Son Dakika Güncel Haber

Ürdün'de grevdeki öğretmenlere destek gösterisi

12 dakika önce

Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, maaşlarına zam talebiyle 4 haftadır grev yapan öğretmenlere destek gösterisi düzenledi.

Ürdün'de grevdeki öğretmenlere destek gösterisi, System.String[]

Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, maaşlarına zam talebiyle 4 haftadır grev yapan öğretmenlere destek gösterisi düzenledi.

Amman'daki Meslek Sendikaları Kompleksi Meydanı'nda avukat, mühendis, doktor ve diğer meslek gruplarından sendikacıların katılımıyla düzenlenen gösteri sırasında kolluk kuvvetleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Göstericiler, zam talebiyle grev yapan öğretmenlere destek mesajları içeren pankartlar taşıyarak hükümet aleyhine sloganlar attı.

Gösteriye katılan avukat ve milletvekili Gazi el-Hevamile, burada yaptığı konuşmada, "Ey Ürdün hükümeti ve yönetimi, eğer başarılı olmak istiyorsanız öğretmeni ve öğrenciyi başarılı kılmalısınız." dedi.

Yargı kararına rağmen grev sürüyor

Ürdün'de öğretmenler, maaşlarına zam yapılması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle 8 Eylül'den bu yana ülke çapında grev yapıyor.

Yüksek İdare Mahkemesi dün öğretmenlerin 4 haftadır sürdürdüğü genel greve ilişkin ihtiyati tedbir kararını onamış ve grevin derhal sona erdirilmesine hükmetmişti.

Öğretmenler Sendikası Başkanı Basim Fureyhat'ın sendika olarak yargının bağlayıcı kararına uyacakları yönündeki açıklamasına rağmen öğretmenler greve devam ediyor.

Amman, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manavgat'ta bir kadın tüm kasapları, "Ben öğretmenim" diyerek dolandırıp sırra kadem bastı
Sağlık Bakanlığı: Son iki yılda 9 olan kızamık vakası 716'ya yükseldi Hayatını kaybeden Tarık ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşini arayarak başsağlığı diledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:10:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ürdün'de grevdeki öğretmenlere destek gösterisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]