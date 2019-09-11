Ürdün'de "grevi uzatmayın" diyen Başbakan'a öğretmenler tepkili

Ürdün Öğretmenler Sendikası, maaşlarına zam yapılması talebiyle başlattıkları grevi uzatmamalarını isteyen Başbakan Ömer er-Rezzaz'a tepki gösterdi.

Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara, sendikanın sosyal hesabından paylaşılan videoda, Başbakan Rezzaz'ın grevin üçüncü gününde televizyondan yaptığı açıklamaları eleştirdi.

"Başbakan uzun bir aradan sonra nihayet ortaya çıkıp sanki duymamış gibi yaparak kriz hakkında konuştu." diyen Nevasara, Rezzaz'ı ülke kaynaklarını başarısız planlarla heba etmekle suçladı.

Nevasara, "Başbakan, öğretmenlere gelince 'para kalmadı' diyor. Bütün yaz boyunca konuya ilişkin bir görüşme yapılmadı, görüşmeyi reddederseniz ne yapabiliriz?" ifadelerini kullandı.

Kral'a ara buluculuk çağrısı

Grevin öğretmenlerin haklarını alıncaya kadar süreceğini belirten Nevasara, Rezzaz hükümetinin krizi çözmekte yetersiz kalması nedeniyle Kral 2. Abdullah'dan hükümet ile sendika arasında ara buluculuk yapmasını talep etti.

Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı, ayrıca, Başbakan Rezzaz'ın, öğretmenlerin geçen hafta düzenlediği gösteride polisin uyguladığı şiddeti görmezden geldiğini, bu konuda da kendisinden özür beklediklerini sözlerine ekledi.

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, dün devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, hükümetin diyalog sürecine bağlı olduğunu belirterek Öğretmenler Sendikasının grevi uzatmaması gerektiğini söylemişti.

Rezzaz, grevin öğrenciyi ve eğitim sürecini bir baskı aracına dönüştürmek anlamına geldiğini savunmuştu.

Öğretmenler Sendikası, maaşlarına artış ve perşembe günü düzenlenen gösteride öğretmenlere yönelik sert müdahalenin sorumlularının hesap vermesi talebiyle tüm öğretmenlerin pazar günü greve başladığını açıklamıştı.

Ülkede 2011'de kurulan Öğretmenler Sendikasının yaklaşık 140 bin üyesi bulunuyor.